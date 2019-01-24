Futbol: Spor Toto 1. Lig
14 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Burak Şeker
26 Ocak Cumartesi:
13.30 Denizlispor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Mert Güzenge
16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: Zorbay Küçük
27 Ocak Pazar:
16.00 Giresunspor-Osmanlıspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Altay-Afjet Afyonspor: Caner Ak
19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
28 Ocak Pazartesi:
19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor: Süleyman Abay
19.00 Adanaspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:24 Kaynak: AA
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