Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



19.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Burak Şeker



26 Ocak Cumartesi:



13.30 Denizlispor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek



13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Mert Güzenge



16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: Zorbay Küçük



27 Ocak Pazar:



16.00 Giresunspor-Osmanlıspor: Atilla Karaoğlan



16.00 Altay-Afjet Afyonspor: Caner Ak



19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu



28 Ocak Pazartesi:



19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor: Süleyman Abay



19.00 Adanaspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

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