Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

14 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Burak Şeker

26 Ocak Cumartesi:

13.30 Denizlispor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Mert Güzenge

16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: Zorbay Küçük

27 Ocak Pazar:

16.00 Giresunspor-Osmanlıspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay-Afjet Afyonspor: Caner Ak

19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

28 Ocak Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor: Süleyman Abay

19.00 Adanaspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Merkez, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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