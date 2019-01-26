Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 76 Kehinde), Recep Niyaz (Dk. 86 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum


Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 76 Kehinde), Recep Niyaz (Dk. 86 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 86 Gökhan Süzen), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Anderson, Vedat Bora (Dk. 82 Erdal Öztürk), Legear (Dk. 46 Berk Yıldız), Mitrovic, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emre Uğur Uruç, Semih Güler, Rassoul (Dk. 46 Traore), Pote

Goller: Dk. 22 (Penaltıdan) ve 63 Mehmet Akyüz, Dk. 45+1 ve 74 Recep Niyaz, Dk. 84 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 30 Vedat Bora (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Emre Uğur Uruç, Dk. 12 Rassoul, Dk. 18 Semih Güler, Dk. 20 Kurtuluş Yurt, Dk. 51 Kaan Kanak, Dk. 87 Mitrovic (Adana Demirspor), Dk. 27 Alperen Babacan (Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor, evinde Adana Demirspor'u 5-1 yenerek, liderliğe yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Mehmet Akyüz, ZİYA ALKURT, ALPEREN BABACAN, Denizlispor, Spor
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