Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Mert Güzenge, Ahmet Şimşek, Muhammet YumakBoluspor: Gökhan Değirmenci, Mamadou Diarra, Umut Gündoğan, Sebaihi (Dk. 68 Yusuf Emre Gültekin), Akabueze (Dk. 68 Burak Asan), Özgür Can Özcan (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Ahmet Şimşek, Muhammet Yumak

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Mamadou Diarra, Umut Gündoğan, Sebaihi (Dk. 68 Yusuf Emre Gültekin), Akabueze (Dk. 68 Burak Asan), Özgür Can Özcan (Dk. 77 Batuhan Altıntaş), Guido Koçer, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Onur Alsu, Murathan Özen (Dk. 71 Enes Batın Kaplan), Lamine Diarra, Hebat Alan, İzzet Topatar (Dk. 86 Ahmet Can Aslan), Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir, Erhan Çinar (Dk. 46 Eren Çinkılınç)

Goller: Dk. 11 Mustafa Durak, Dk. 17 Özgür Can Özcan, Dk. 90+2 Batuhan Altıntaş (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 77 Idrissa Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Yusuf Emre Gültekin, Can Özcan, Spor
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