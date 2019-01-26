Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu
Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Ahmet Şimşek
, Muhammet Yumak Boluspor
: Gökhan Değirmenci, Mamadou Diarra, Umut Gündoğan
, Sebaihi (Dk. 68 Yusuf Emre Gültekin
), Akabueze (Dk. 68 Burak Asan), Özgür Can Özcan
(Dk. 77 Batuhan Altıntaş
), Guido Koçer, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt
, Burak Bekaroğlu
, Mustafa Durak
Tetiş Yapı Elazığspor
: Ahmet Doğan
, Idrissa Diarra, Onur Alsu, Murathan Özen (Dk. 71 Enes Batın Kaplan), Lamine Diarra
, Hebat Alan, İzzet Topatar (Dk. 86 Ahmet Can
Aslan), Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir
, Erhan Çinar (Dk. 46 Eren Çinkılınç)
Goller: Dk. 11 Mustafa Durak, Dk. 17 Özgür Can Özcan, Dk. 90+2 Batuhan Altıntaş (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 77 Idrissa Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-0 yendi.