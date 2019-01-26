Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

24 dakika önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Zorbay Küçük, Kemal Elmas, Selahattin Altayİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Wellington, Etoga, Abdullah Balikuv (Dk. 61 Cajic), Bauque, Eslem Öztürk (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Onur Ergün, Murat Duruer, Perovic (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Elmas, Selahattin Altay

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Wellington, Etoga, Abdullah Balikuv (Dk. 61 Cajic), Bauque, Eslem Öztürk (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Onur Ergün, Murat Duruer, Perovic (Dk. 73 Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Kubilay Aktaş, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan (Dk. 91 Rıdvan Şimşek), Bjarnason, Oğulcan Çağlayan (Dk. 69 Erhan Çelenk), Kerim Avcı (Dk. 84 Yusuf Cihat Çelik), Igor, Chabbi

Goller: Dk. 6 Bauque, Dk. 90+3 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor), Dk. 12 Chabbi, Dk. 53 Bjarnason (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 27 Bjarnason, Dk. 75 Oğuz Ceylan, Dk. 80 Gökhan Alsan, Dk. 83 Uğur Arslan Kuru, Dk. 90 Mücahit Albayrak, 90+3 Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep), Dk. 44 Abdullah Balikuv, Dk. 90+3 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Gazişehir Gaziantep 2-2 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:23 Kaynak: AA

Altay, Esenyurt, Spor
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