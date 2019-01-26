Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Elmas, Selahattin Altay İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Onur Ural, Wellington
, Etoga, Abdullah Balikuv (Dk. 61 Cajic), Bauque, Eslem Öztürk (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Onur Ergün
, Murat Duruer
, Perovic (Dk. 73 Arif Morkaya
), İbrahim Yılmaz
Gazişehir Gaziantep
: Günay Güvenç
, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan
Kuru, Kubilay Aktaş
, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan
(Dk. 91 Rıdvan Şimşek
), Bjarnason, Oğulcan Çağlayan
(Dk. 69 Erhan Çelenk), Kerim Avcı
(Dk. 84 Yusuf Cihat Çelik
), Igor, Chabbi
Goller: Dk. 6 Bauque, Dk. 90+3 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor), Dk. 12 Chabbi, Dk. 53 Bjarnason (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 27 Bjarnason, Dk. 75 Oğuz Ceylan, Dk. 80 Gökhan Alsan, Dk. 83 Uğur Arslan Kuru, Dk. 90 Mücahit Albayrak, 90+3 Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep), Dk. 44 Abdullah Balikuv, Dk. 90+3 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Gazişehir Gaziantep 2-2 berabere kaldı.