Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: Giresun Atatürk Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Cem ÖzbayGiresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Renan (Dk. 27 Kağan Miray Bağış), Landel, Alperen Aydın, Volkan Okumak (Dk. 65 Savaş Polat), Tanase (Dk.
Stat: Giresun
Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan
, Bahtiyar Birinci
, Cem Özbay Giresunspor
: Kayacan Erdoğan
, Berkan Yıldırım
, Aykut Demir
, Hüsamettin Tut
, Renan (Dk. 27 Kağan Miray Bağış), Landel, Alperen Aydın
, Volkan Okumak
(Dk. 65 Savaş Polat
), Tanase (Dk. 46 Bahadır Erol), Mehmet Taş
, Ba Adama
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Sinan Kurt, Ayuk Mbu, Burhan Eşer
(Dk. 75 Todorovic), Hasan Kılıç
, Muhammed Bayır
, Mertan Caner Öztürk
(Dk. 57 Gueye), Numan Çürüksu
, Lumanza (Dk. 84 Galip Güzel), Anıl Karaer
Goller: Dk. 76 Sinan Kurt, Dk. 77 Ayuk Mbu (Osmanlıspor)
Kırmızı Kart: Dk. 58 Berkan Yıldırım (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Dk. 45 Alperen Aydın (Giresunspor), Dk. 29 Lumanza, Dk. 55 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:16 Kaynak: AA
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