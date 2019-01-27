Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Giresun Atatürk Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Cem ÖzbayGiresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Renan (Dk. 27 Kağan Miray Bağış), Landel, Alperen Aydın, Volkan Okumak (Dk. 65 Savaş Polat), Tanase (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Cem Özbay

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Renan (Dk. 27 Kağan Miray Bağış), Landel, Alperen Aydın, Volkan Okumak (Dk. 65 Savaş Polat), Tanase (Dk. 46 Bahadır Erol), Mehmet Taş, Ba Adama

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Sinan Kurt, Ayuk Mbu, Burhan Eşer (Dk. 75 Todorovic), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk (Dk. 57 Gueye), Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 84 Galip Güzel), Anıl Karaer

Goller: Dk. 76 Sinan Kurt, Dk. 77 Ayuk Mbu (Osmanlıspor)

Kırmızı Kart: Dk. 58 Berkan Yıldırım (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 45 Alperen Aydın (Giresunspor), Dk. 29 Lumanza, Dk. 55 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:16 Kaynak: AA

Giresun, Aydın, Berkan Yıldırım, Spor
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