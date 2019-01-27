Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu
, Gökhan Memişoğlu
, Erkan Akbulut Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz
, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 90+1 Kağan Kayalı
), Mehmet Boztepe
, Kethevoama (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan
), Sedat Şahintürk (Dk. 90+1 Rahmi Anıl Başaran), Okan Alkan
, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi Eskişehirspor
: Ekrem Kılıçarslan
, Tolga Yakut (Dk. 38 Kaan
Gül), Bedirhan Altunbaş (Dk. 74 Talha Erdoğan), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Bolat
, Furkan Balaban
, Mehmet Özcan
, İbrahim Halil
Öner, İsmail Oykun, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 68 Metehan Altunbaş)
Goller: Dk. 17 ve 45 Kethevoama, Dk. 35 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 21 İbrahim Halil Öner
(Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Bedirhan Altunbaş, Dk. 34 Cemali Sertel, Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk. 44 Kethevoama, Dk. 79 Cüneyt Köz, Dk. 82 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 yendi.