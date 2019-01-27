Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler: Bülent Birincioğlu, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90+1 Kağan Kayalı), Mehmet Boztepe, Kethevoama (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut


Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90+1 Kağan Kayalı), Mehmet Boztepe, Kethevoama (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk (Dk. 90+1 Rahmi Anıl Başaran), Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Tolga Yakut (Dk. 38 Kaan Gül), Bedirhan Altunbaş (Dk. 74 Talha Erdoğan), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Bolat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 68 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 17 ve 45 Kethevoama, Dk. 35 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 21 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Bedirhan Altunbaş, Dk. 34 Cemali Sertel, Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk. 44 Kethevoama, Dk. 79 Cüneyt Köz, Dk. 82 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Muhammed Ali Doğan, Cüneyt Köz, Balıkesirspor, Spor
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