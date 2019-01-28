Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

41 dakika önce

Stat: Adana 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Kutluhan Bilgiç, Burak Cansız, Hakan KarabalcıkAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, İhsan Uğur Göktaş, Onur Akbay, Özkan Taştemur (Dk. 82 Andaç Güleryüz), Bagayoko, Doğanay Kılıç, Bumba (Dk. 71 Anıl Taşdemir), Eren Keleş (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Burak Cansız, Hakan Karabalcık

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, İhsan Uğur Göktaş, Onur Akbay, Özkan Taştemur (Dk. 82 Andaç Güleryüz), Bagayoko, Doğanay Kılıç, Bumba (Dk. 71 Anıl Taşdemir), Eren Keleş (Dk. 59 Kone), Gökhan Sazdağı, Ahmet Dereli

Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Madinda (Dk. 60 Serkan Göksu), Emircan Altıntaş, Recep Aydın, Vasilogiannis (Dk. 73 Bahadır Taşdelen), Leandrinho (Dk. 80 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 21 Muhammed Gönülaçar, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 87 Ahmet Dereli (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Gökhan Sazdağı, Dk. 77 Ahmet Dereli, Dk. 77 Onur Akbay (Adanaspor), Dk. 39 Tarık Tekdal, Dk. 57 Emircan Altıntaş, Dk. 78 Leandrinho (Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Adana, Andaç Güleryüz, Onur Akbay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Volkan Şen Transferini Açıkladı

3 Milyon Civcivi Ölüme Terk Eden Firma İçin Adana Valiliği Harekete Geçti Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Transfer Yapmadık Diye Hanım Benimle Konuşmuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 22:06:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]