Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan



2 Şubat Cumartesi:



13.30 Ümraniyespor-Boluspor: Bülent Birincioğlu



13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor: Özgüç Türkalp



16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan



16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: Ali Şansalan



3 Şubat Pazar:



13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor: Sinan Dereci



13.30 Hatayspor-Denizlispor: Zorbay Küçük



16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor: Sarper Barış Saka



4 Şubat Pazartesi:



19.00 Altay-İstanbulspor: Ramazan Keleş

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