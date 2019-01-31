Futbol: Spor Toto 1. Lig
14 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Boluspor: Bülent Birincioğlu
13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor: Özgüç Türkalp
16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: Ali Şansalan
3 Şubat Pazar:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor: Sinan Dereci
13.30 Hatayspor-Denizlispor: Zorbay Küçük
16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor: Sarper Barış Saka
4 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor: Ramazan Keleş
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:55 Kaynak: AA
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