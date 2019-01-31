Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

14 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan

2 Şubat Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Boluspor: Bülent Birincioğlu

13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor: Özgüç Türkalp

16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: Ali Şansalan

3 Şubat Pazar:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor: Sinan Dereci

13.30 Hatayspor-Denizlispor: Zorbay Küçük

16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor: Sarper Barış Saka

4 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor: Ramazan Keleş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:55 Kaynak: AA

Balıkesirspor, Spor
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