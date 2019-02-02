Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

14 dakika önce

Stat: BornovaHakemler: Özgüç Türkalp, Bilal Gölen, Çetin ÖncelAltınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Recep Yemişci, Yusuf Acer (Dk. 46 Ali Yaşar), Mehmet Murat Uçar, Berkay Samancı (Dk. 46 Alican Özfesli), Muhammed Mert (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Özgüç Türkalp, Bilal Gölen, Çetin Öncel

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Recep Yemişci, Yusuf Acer (Dk. 46 Ali Yaşar), Mehmet Murat Uçar, Berkay Samancı (Dk. 46 Alican Özfesli), Muhammed Mert (Dk. 73 David Deniz Kılınç), Anıl Koç, Okan Derici, Sefa Yılmaz

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak (Dk. 76 Sezer Gündüz), Berk Kervankıran (Dk. 50 Melih Berat Arslan), Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Batuhan Kurt, Toykan Topuz (Dk. 37 Abdullah Sezgin), Arif Bostancı

Goller: Dk. 18 ve 35 Anıl Koç, Dk. 23 Muhammed Mert, Dk. 31 Sefa Yılmaz, Dk. 33 Berkay Samancı, Dk. 72 Mehmet Murat Uçar (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 12 Toykan Topuz, Dk. 85 Sezer Gündüz (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:26 Kaynak: AA

Özgüç Türkalp, Alican Özfesli, Mehmet Murat, Berkay Şahin, Spor
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