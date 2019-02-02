Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Ümraniye BelediyesiHakemler: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Ali TunaÜmraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 86 Appindangoye), Vasilogiannis (Dk. 65 Atabey Çiçek), Recep Aydın, Bahadır Taşdelen (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Ali Tuna

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 86 Appindangoye), Vasilogiannis (Dk. 65 Atabey Çiçek), Recep Aydın, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Dialiba), Leandrinho

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 78 Umut Gündoğan), Guido Koçer (Dk. 66 Mutlu Güler), Sebaihi, Özgür Can Özcan (Dk. 78 Batuhan Altıntaş)

Gol: Dk. 72 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ufuk Budak (Boluspor), Dk. 43 Leandrinho, Dk. 87 Burak Öğür (Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Merthan Açıl, Özgür Ertem, Bülent Birincioğlu, Ümraniye, Spor
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