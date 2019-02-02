Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Ali Şanaslan, Önder Yılmaz
, Murat Şener Adana Demirspor
: Çağlar Şahin
Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Traore, Berk Yıldız
(90+4 İsmail Konuk
), Pote, Vedat Bora
(Dk. 82 Levent Ayçiçek), Hakan Bilgiç, Kaan Kanak
, Süleyman Koç
(Dk. 77 Erdal Öztürk
), Kosecki, Rassoul
Gazişehir Gaziantep
: Günay Güvenç
, Yalçın Kılınç, da Silva
, Kerim Avcı
, Segbefia (Dk. 66 Poepon), Kubilay Aktaş
, Gökhan Alsan
, Chabbi (Dk. 75 Erhan Çelenk), Del Valle
, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan
Goller: Dk. 3 Süleyman Koç, Dk. 38 ve Dk. 60 Pote (Adana Demirspor), Dk. 20 Del Valle, Dk. 66 Gökhan Alsan (Penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 24 Kosecki, Dk. 50 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), Dk. 33 da Silva, Dk. 71 Kubilay Aktaş, Dk. 88 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demrispor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 3-2 yendi.