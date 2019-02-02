Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Ali Şanaslan, Önder Yılmaz, Murat ŞenerAdana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Traore, Berk Yıldız (90+4 İsmail Konuk), Pote, Vedat Bora (Dk. 82 Levent Ayçiçek), Hakan Bilgiç, Kaan Kanak, Süleyman Koç (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ali Şanaslan, Önder Yılmaz, Murat Şener

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Traore, Berk Yıldız (90+4 İsmail Konuk), Pote, Vedat Bora (Dk. 82 Levent Ayçiçek), Hakan Bilgiç, Kaan Kanak, Süleyman Koç (Dk. 77 Erdal Öztürk), Kosecki, Rassoul

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Yalçın Kılınç, da Silva, Kerim Avcı, Segbefia (Dk. 66 Poepon), Kubilay Aktaş, Gökhan Alsan, Chabbi (Dk. 75 Erhan Çelenk), Del Valle, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan

Goller: Dk. 3 Süleyman Koç, Dk. 38 ve Dk. 60 Pote (Adana Demirspor), Dk. 20 Del Valle, Dk. 66 Gökhan Alsan (Penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 24 Kosecki, Dk. 50 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), Dk. 33 da Silva, Dk. 71 Kubilay Aktaş, Dk. 88 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demrispor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:59 Kaynak: AA

Spor
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