Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan
, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor Eskişehirspor
: Melih Ağa, Sissoko, Issah (Dk. 68 Kıvanç Karakaş
), Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Ferhat Kiraz
, Mehmet Özcan
, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil
Öner (Dk. 77 Emre Güral
), Fıratcan Üzüm (Dk. 63 Milinkovic) Gençlerbirliği
: Hakan Arıkan
, Ahmet Oğuz
, Yasin Pehlivan
, Sessegnon (Dk. 62 Matei), Claro, Arnason, Deniz Yılmaz
, Alper Uludağ
, Bekir Yılmaz, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Barış Başdaş
), Mert Nobre
(Dk. 22 Stancu)
Goller: Dk. 37 Erdal Akdarı, Dk. 72 ve Dk. 80 Sissoko (Eskişehirspor), Dk. 38 Stancu, Dk. 82 Barış Başdaş (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 28 Claro, Dk. 40 Bekir Yılmaz, Dk. 53 Ahmet Oğuz, Dk. 85 Matei, Dk. 90+1 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Dk. 76 Ferhat Kiraz (Eskişehirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.