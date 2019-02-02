Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Yeni EskişehirHakemler: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali AkkorEskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Issah (Dk. 68 Kıvanç Karakaş), Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Ferhat Kiraz, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Emre Güral), Fıratcan Üzüm (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Issah (Dk. 68 Kıvanç Karakaş), Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Ferhat Kiraz, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Emre Güral), Fıratcan Üzüm (Dk. 63 Milinkovic)

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yasin Pehlivan, Sessegnon (Dk. 62 Matei), Claro, Arnason, Deniz Yılmaz, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Barış Başdaş), Mert Nobre (Dk. 22 Stancu)

Goller: Dk. 37 Erdal Akdarı, Dk. 72 ve Dk. 80 Sissoko (Eskişehirspor), Dk. 38 Stancu, Dk. 82 Barış Başdaş (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Claro, Dk. 40 Bekir Yılmaz, Dk. 53 Ahmet Oğuz, Dk. 85 Matei, Dk. 90+1 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Dk. 76 Ferhat Kiraz (Eskişehirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:01 Kaynak: AA

Spor
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