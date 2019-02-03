Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

15 dakika önce

Stat: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Sinan Dereci, Deniz Turgut, Baran EraslanTetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Fener, Idrissa Diarra, Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 85 Sahan Kaynak), Tufan Kelleci, Traore, Ahmet Burak Solakel, Cengizhan Akgün (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Sinan Dereci, Deniz Turgut, Baran Eraslan

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Fener, Idrissa Diarra, Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 85 Sahan Kaynak), Tufan Kelleci, Traore, Ahmet Burak Solakel, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Murat Ceylan), Kadir Taşoğlu (Dk. 75 Emir Gökçe)

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Savaş Polat (Dk. 63 Tanase), Aykut Demir, Orhan Taşdelen, Bahadır Erol, Tevfik Altındağ, Landel, Muhammet Reis (Dk. 69 Yasin Ozan), Volkan Okumak (Dk. 40 Traore), Dauda, Emre Nefiz

Sarı kartlar: Dk. 29 Orhan Taşdelen, Dk. 60 Savaş Polat, Dk. 75 Tevfik Altındağ, Dk. 81 Bahadır Erol (Giresunspor), Dk. 62 Kadir Taşoğlu, Dk. 90+2 Ahmet Sabri Fener (Tetiş Yapı Elazığspor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor ile Giresunspor golsüz berabere kaldı.

Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:54 Kaynak: AA

Spor
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