Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Afyonkarahisar
Zafer
Hakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Ali Can
Alp
Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Onur Ramazan Toprak
(Dk. 63 Ajeti), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk.74 Aykut Uluç), Cenk Güvenç
, Uğur Akdemir
, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek
(Dk.81 Musa Araz), Oltan
Karakullukçu, Gökhan Kardeş Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Göksu Alhas
, Veli Kızılkaya
, İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış (Dk.67 Abdülkadir Özdemir
), Ahmet Dereli
(Dk.79 Feczesin), Bumba, Bagayoko, Kone (Dk.88 Doğanay Kılıç
), Özkan Taştemur, Eren Keleş
Goller: Dk.47 Ahmet Dereli, Dk.68, 84 Kone (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk.18 Hakan Barış, Dk.76 Göksu Alhas (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti.