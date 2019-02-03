Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

20 dakika önce

Stat: Afyonkarahisar ZaferHakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Ali Can AlpAfjet Afyonspor: Soner Şahin, Onur Ramazan Toprak (Dk. 63 Ajeti), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk.74 Aykut Uluç), Cenk Güvenç, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Ali Can Alp

Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Onur Ramazan Toprak (Dk. 63 Ajeti), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk.74 Aykut Uluç), Cenk Güvenç, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk.81 Musa Araz), Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış (Dk.67 Abdülkadir Özdemir), Ahmet Dereli (Dk.79 Feczesin), Bumba, Bagayoko, Kone (Dk.88 Doğanay Kılıç), Özkan Taştemur, Eren Keleş

Goller: Dk.47 Ahmet Dereli, Dk.68, 84 Kone (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk.18 Hakan Barış, Dk.76 Göksu Alhas (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:55 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 19:15:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]