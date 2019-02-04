Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: İzmir
Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş
, Emin Yıldırım
, Furkan Ürün Altay
: Emre Koyuncu, Hüsamettin Yener (Dk. 63 İhsan Furkan Deniz), Ferhat Çulcuoğlu
(Dk. 77 Merter Yüce
), Putsila, Yasin Palaz, Tatos, Cappel, İbrahim Öztürk
, İbrahim Akın (Dk 46 Sinan Özkan
), Gençer Cansev, Özgür Özkaya İstanbulspor
: Muhammet Alperen Uysal
, Wellington
, İbrahim Yılmaz
, Onur Ergün
, Cajic (Dk. 88 İbrahim Halil
Çolak), Atchom, Murat Duruer
, Tuncer Duhan Aksu
, Onur Ural, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 74 Eslem Öztürk), Pauque (Dk. 58 Arif Morkaya
)
Goller: Dk. 30 Cajic (İstanbulspor), Dk. 82 Tatos (Penaltı) (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 15 Onur Ergün, Dk.80 Cajic, Dk. 82 Wellington (İstanbulspor), Dk. 71 Sinan Özkan (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Putsila (Altay)
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altay sahasında, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Altay'da 35. dakikada İbrahim Akın, penaltı atışını değerlendiremedi.
Öte yandan İzmir ekibi, cenazesi bugün toprağa verilen teknik direktör Turgut Uçar
'ın anısına müsabakada siyah forma giydi.