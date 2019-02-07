Futbol: Spor Toto 1. Lig
56 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez
Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
9 Şubat Cumartesi:
Kardemir Karabükspor- Eskişehirspor
: Yasin Kol
Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan
Çınar
10 Şubat Pazar: Balıkesirspor
Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor
: Burak Şeker
Boluspor-Afjet Afyonspor: Emre Malok
İstanbulspor- Adana Demirspor
: Atilla Karaoğlan
Adanaspor- Altay
: Erkan Özdamar
Denizlispor- Altınordu
: Süleyman Abay
11 Şubat Pazartesi:
Gazişehir Gaziantep- Hatayspor
: Onur Özütoprak
Giresunspor-Ümraniyespor: Alper Çetin
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:16 Kaynak: AA
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