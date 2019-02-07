Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

56 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

9 Şubat Cumartesi:

Kardemir Karabükspor- Eskişehirspor: Yasin Kol

Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar

10 Şubat Pazar:

Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker

Boluspor-Afjet Afyonspor: Emre Malok

İstanbulspor- Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

Adanaspor- Altay: Erkan Özdamar

Denizlispor- Altınordu: Süleyman Abay

11 Şubat Pazartesi:

Gazişehir Gaziantep- Hatayspor: Onur Özütoprak

Giresunspor-Ümraniyespor: Alper Çetin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:16 Kaynak: AA

Eskişehirspor, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor, Spor
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