Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Erkan Özdamar, Emrah
Ünal, Kemal Mavi Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Onur Akbay
, Veli Kızılkaya
, Özkan Taştemur, Göksu Alhas
, Gökhan Sazdağı
, Hakan Barış, Bagayoko, Kone (Dk. 76 Feczesin), Ahmet Dereli
(Dk. 82 Eren Keleş), Bumba (Dk. 62 İhsan Uğur Göktaş) Altay
: Emre Koyuncu, Özgür Özkaya
, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk
, Ferhat Çulcuoğlu
(Dk. 46 Merter Yüce
), Tatos, Hüsamettin Yener (Dk. 64 İbrahim Akın), Tavares, Kappel (Dk. 90+2 İhsan Furkan Deniz), Paixao
Goller: Dk. 13 Bumba, Dk. 36 Gökhan Sazdağı (Adanaspor), Dk. 54 Tavares, Dk. 76 Kappel, Dk. 84 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 32 Özgür Özkaya, Dk. 84 Paixao (Altay), Dk. 40 Gökhan Sazdağı, Dk. 58 Özkan Taştemur, Dk. 72 İhsan Uğur Göktaş, Dk. 80 Hakan Barış, Dk. 90 Veli Kızılkaya (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi.