Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Erkan Özdamar, Emrah Ünal, Kemal MaviAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Göksu Alhas, Gökhan Sazdağı, Hakan Barış, Bagayoko, Kone (Dk. 76 Feczesin), Ahmet Dereli (Dk. 82 Eren Keleş), Bumba (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar, Emrah Ünal, Kemal Mavi

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Göksu Alhas, Gökhan Sazdağı, Hakan Barış, Bagayoko, Kone (Dk. 76 Feczesin), Ahmet Dereli (Dk. 82 Eren Keleş), Bumba (Dk. 62 İhsan Uğur Göktaş)

Altay: Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 46 Merter Yüce), Tatos, Hüsamettin Yener (Dk. 64 İbrahim Akın), Tavares, Kappel (Dk. 90+2 İhsan Furkan Deniz), Paixao

Goller: Dk. 13 Bumba, Dk. 36 Gökhan Sazdağı (Adanaspor), Dk. 54 Tavares, Dk. 76 Kappel, Dk. 84 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 32 Özgür Özkaya, Dk. 84 Paixao (Altay), Dk. 40 Gökhan Sazdağı, Dk. 58 Özkan Taştemur, Dk. 72 İhsan Uğur Göktaş, Dk. 80 Hakan Barış, Dk. 90 Veli Kızılkaya (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Spor
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