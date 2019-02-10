Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan
, Kamil Çetin
, Anıl Usta İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu
, Murat Duruer
(Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün
, İbrahim Halil
Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya
), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Görkem Güven), İbrahim Yılmaz Adana Demirspor
: Çağlar Şahin
Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mitrovic, Hakan Bilgiç (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Traore, Vedat Bora
(Dk. 54 Legear), Kaan Kanak
(Dk. 64 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç
, Berk Yıldız
, Pote
Goller: Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 87 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 42 Cajic, Dk. 78 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 41 Vedat Bora, Dk. 81 Kaan Kanak (Yedek kulübesinde), Dk. 83 Mitrovic, Dk. 90+5 Traore (Adana Demirspor)
Spor Toto 1. Lig 21. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.