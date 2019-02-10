Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl Ustaİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl Usta

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Görkem Güven), İbrahim Yılmaz

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mitrovic, Hakan Bilgiç (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Traore, Vedat Bora (Dk. 54 Legear), Kaan Kanak (Dk. 64 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Berk Yıldız, Pote

Goller: Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 87 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 42 Cajic, Dk. 78 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 41 Vedat Bora, Dk. 81 Kaan Kanak (Yedek kulübesinde), Dk. 83 Mitrovic, Dk. 90+5 Traore (Adana Demirspor)

Spor Toto 1. Lig 21. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:37 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı Galatasaray Tribünlerinden Anlamlı Pankartlar!

Trabzonsporlu Taraftarlardan Arda Akbulut'a Büyük Destek Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 Devirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 20:12:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]