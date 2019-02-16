Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye
Belediyesi
Hakemler: Sinan Dereci, Furkan Ürün, Çetin Öncel
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl
, Karahan Yasir Subaşı
, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu
, Vasilogiannis (Dk. 65 Emircan Altıntaş
), Madinda (Dk. 79 Recep Aydın
), Dialiba (Dk. 46 Atabey Çiçek
), Leandrinho Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Okan Alkan
, Cüneyt Köz
, Glumac, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan
, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 78 Furkan Çil), Mehmet Boztepe
(Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 78 Otoo), Sedat Şahintürk, Beleck
Goller: Dk. 72 Leandrinho, Dk. 90+2 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac, Dk. 19 Kethevoama, Dk. 90 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 54 Merthan Açıl, Dk. 70 Leandrinho, Dk. 77 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-0 mağlup etti.