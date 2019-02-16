Futbol: Spor Toto 1. Lig
52 dakika önce
Stat: İzmir AtatürkHakemler: Erkan Engin, Cemal Bingül, Bilal GölenAltay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Merter Yüce (Dk. 53 Ferhat Çulcuoğlu), Tavares (Dk. 46 İbrahim Akın), Putsila, Yasin Palaz, Tatos (Dk.
Stat: İzmir
Atatürk
Hakemler: Erkan Engin
, Cemal Bingül
, Bilal Gölen Altay
: Aydın
Bağ, Ulaş Zengin, Merter Yüce
(Dk. 53 Ferhat Çulcuoğlu
), Tavares (Dk. 46 İbrahim Akın), Putsila, Yasin Palaz, Tatos (Dk. 85 Sinan Özkan
), Paixao, Kappel, Gençer Cansev, Özgür Özkaya Boluspor
: Gökhan Değirmenci
, Fink, Sebaihi (Dk. 72 Umut Gündoğan
), Akabueze, İshak Çakmak
, Vukadinovic (Dk. 84 Mutlu Güler), Guido Koçer (Dk. 81 Özgür Can Özcan
), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt
, Burak Bekaroğlu
, Mustafa Durak
Gol: Dk. 90+3 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 40 Putsila, Dk. 42 Kappel (Altay), Dk. 83 İshak Çakmak (Boluspor)
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altay, sahasında Boluspor'u 1-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:51 Kaynak: AA
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