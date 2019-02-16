Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

52 dakika önce

Stat: İzmir AtatürkHakemler: Erkan Engin, Cemal Bingül, Bilal GölenAltay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Merter Yüce (Dk. 53 Ferhat Çulcuoğlu), Tavares (Dk. 46 İbrahim Akın), Putsila, Yasin Palaz, Tatos (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Erkan Engin, Cemal Bingül, Bilal Gölen

Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Merter Yüce (Dk. 53 Ferhat Çulcuoğlu), Tavares (Dk. 46 İbrahim Akın), Putsila, Yasin Palaz, Tatos (Dk. 85 Sinan Özkan), Paixao, Kappel, Gençer Cansev, Özgür Özkaya

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Sebaihi (Dk. 72 Umut Gündoğan), Akabueze, İshak Çakmak, Vukadinovic (Dk. 84 Mutlu Güler), Guido Koçer (Dk. 81 Özgür Can Özcan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Gol: Dk. 90+3 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 40 Putsila, Dk. 42 Kappel (Altay), Dk. 83 İshak Çakmak (Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altay, sahasında Boluspor'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:51 Kaynak: AA

Spor
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