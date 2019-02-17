Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Afyonkarahisar
Zafer
Hakemler: Zorbay Küçük, Önder Yılmaz
, Ömer Tevfik Özkoç
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin
, Metin Yüksel, Cenk Güvenç
, Onurcan Güler (Dk. 46 Bajram Ajeti), Uğur Akdemir
, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Dk. 71 Onur Ramazan Toprak
), Ersel Aslıyüksek
, Oltan
Karakullukçu, Gökhan Kardeş (Dk. 61 Nazmi Candoğan) Giresunspor
: Anıl Atağ, Aykut Demir
, Landel, Dauda, Muhammet Reis
(Dk. 74 Yasin Ozan
), Tevfik Altındağ
(Dk. 66 Emre Nefiz
), Volkan Okumak
(Dk. 65 Cyriac), Bahadır Erol, Orhan Taşdelen
, Savaş Polat
, Tanase
Goller: Dk.15 Aykut Uluç, Dk. 53 ve 60 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Dk. 23 ve 51 Dauda (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Bayram Çetin, Dk. 45+2 Aykut Uluç, Dk. 52 Türker Toptaş
(Yedek kulübesinde), Dk. 77 Nazmi Candoğan, Dk. 84 Emre Öztürk (Afjet Afyonspor), Dk. 64 Dauda (Giresunspor)
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Giresunspor'u 3-2 yendi.