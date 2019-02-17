Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Afyonkarahisar ZaferHakemler: Zorbay Küçük, Önder Yılmaz, Ömer Tevfik ÖzkoçAfjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Metin Yüksel, Cenk Güvenç, Onurcan Güler (Dk. 46 Bajram Ajeti), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Zorbay Küçük, Önder Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Metin Yüksel, Cenk Güvenç, Onurcan Güler (Dk. 46 Bajram Ajeti), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Dk. 71 Onur Ramazan Toprak), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş (Dk. 61 Nazmi Candoğan)

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Landel, Dauda, Muhammet Reis (Dk. 74 Yasin Ozan), Tevfik Altındağ (Dk. 66 Emre Nefiz), Volkan Okumak (Dk. 65 Cyriac), Bahadır Erol, Orhan Taşdelen, Savaş Polat, Tanase

Goller: Dk.15 Aykut Uluç, Dk. 53 ve 60 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Dk. 23 ve 51 Dauda (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Bayram Çetin, Dk. 45+2 Aykut Uluç, Dk. 52 Türker Toptaş (Yedek kulübesinde), Dk. 77 Nazmi Candoğan, Dk. 84 Emre Öztürk (Afjet Afyonspor), Dk. 64 Dauda (Giresunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Giresunspor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:20 Kaynak: AA

Önder Yılmaz, Afyon, Emre Öztürk , Bayram Çetin, Spor
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