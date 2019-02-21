Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

16 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Bahattin Şimşek

19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: Mert Güzenge

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Boluspor-Adanaspor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor-Altınordu: Emre Malok

24 Şubat Pazar:

13.30 Giresunspor-Altay: Özgüç Türkalp

13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan

16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: Volkan Bayarslan

16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: Burak Şeker

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:59 Kaynak: AA

Spor
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