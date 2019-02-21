Futbol: Spor Toto 1. Lig
16 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Bahattin Şimşek
19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: Mert Güzenge
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Boluspor-Adanaspor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor-Altınordu: Emre Malok
24 Şubat Pazar:
13.30 Giresunspor-Altay: Özgüç Türkalp
13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan
16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: Volkan Bayarslan
16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: Burak Şeker
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:59 Kaynak: AA
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