Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Yarın:



19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Bahattin Şimşek



19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: Mert Güzenge



23 Şubat Cumartesi:



13.30 Boluspor-Adanaspor: Ali Şansalan



16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan



16.00 Adana Demirspor-Altınordu: Emre Malok



24 Şubat Pazar:



13.30 Giresunspor-Altay: Özgüç Türkalp



13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan



16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: Volkan Bayarslan



16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: Burak Şeker

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