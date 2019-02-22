Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek
, İbrahim Bozbey
, Mehmet Ali Akkor İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Onur Ural (Dk. 68 Perovic), Wellington
, Atchom, Ali Aytemur (Dk. 37 Murat Duruer
), Arif Morkaya
, Onur Ergün
, Bauque, Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 63 Eslem Öztürk), İbrahim Yılmaz Hatayspor
: Akın Alkan
, Paluli, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu
, Mesut Çaytemel, Gökhan Karadeniz
, Kubilay Sönmez
, Caner Hüseyin Bağ, Diallo
(Dk. 85 Mirkan Aydın
), Hamza Gür
(Dk. 90+2 Yasin Güreler), Korkishko (Dk. 76 Selim Ilgaz
)
Goller: Dk. 12 Mesut Çaytemel (penaltıdan), Dk. 26 Korkishko, Dk. 62 Hamza Gür (Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 78 Wellington (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 88 Onur Ergün (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Hatayspor deplasmanda İstanbulspor'u 3-0 yendi.
Mücadelenin 71. dakikasında Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muhammed Alperen
Uysal, gole izin vermedi.