Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: Bolu AtatürkHakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Cem ÖzbayBoluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Dimov), Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer, Akabueze, İshak Çakmak, Sebaihi (Dk. 46 Mustafa Batuhan Altıntaş), Guido Koçer, Mustafa Durak, Vukadinoviç (Dk.
Stat: Bolu
Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan
, Serdar Diyadin
, Cem Özbay Boluspor
: Gökhan Değirmenci
, Fink, Burak Bekaroğlu
(Dk. 46 Dimov), Ümit Kurt
, Hayrullah Bilazer, Akabueze, İshak Çakmak
, Sebaihi (Dk. 46 Mustafa Batuhan Altıntaş
), Guido Koçer, Mustafa Durak
, Vukadinoviç (Dk. 72 Burak Asan) Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Veli Kızılkaya
, Hakan Barış, Kenan Karışık
, Onur Akbay
, Digao, Bumba (Dk. 83 Feczesin), Bagayoko (Dk. 72 Furkan Özçal
), Kone (Dk. 64 Ahmet Dereli
), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
Gol: Dk. 90 Hakan Barış (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Guido Koçer, Dk. 85 Burak Asan, Dk. 90 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 90 Digao (Adanaspor)
BOLU AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:17 Kaynak: AA
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