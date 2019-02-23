Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Cem ÖzbayBoluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Dimov), Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer, Akabueze, İshak Çakmak, Sebaihi (Dk. 46 Mustafa Batuhan Altıntaş), Guido Koçer, Mustafa Durak, Vukadinoviç (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Cem Özbay

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Dimov), Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer, Akabueze, İshak Çakmak, Sebaihi (Dk. 46 Mustafa Batuhan Altıntaş), Guido Koçer, Mustafa Durak, Vukadinoviç (Dk. 72 Burak Asan)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, Onur Akbay, Digao, Bumba (Dk. 83 Feczesin), Bagayoko (Dk. 72 Furkan Özçal), Kone (Dk. 64 Ahmet Dereli), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı

Gol: Dk. 90 Hakan Barış (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Guido Koçer, Dk. 85 Burak Asan, Dk. 90 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 90 Digao (Adanaspor)

BOLU AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Spor
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