Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: EryamanHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar BebekGençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Jailton (Dk. 73 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah Berişbek), Ahmet İlhan Özek (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlan
, Mehmet Şahan Yılmaz
, Uygar Bebek Gençlerbirliği
: Emrullah Şalk
, Ahmet Oğuz
, Yıldırım Mert Çetin
, Luccas Claro, Alper Uludağ
, Yasin Pehlivan
, Selçuk Şahin
, Jailton (Dk. 73 Nadir Çiftçi
), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah Berişbek), Ahmet İlhan Özek
(Dk. 79 Matei), Stancu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Tarık Tekdal, Appindangoye, Karahan Yasir Subaşı
, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu
, Vasilogiannis (Dk. 59 Leandrinho), Madinda (Dk. 46 Recep Aydın
), Dialiba (Dk. 46 Emircan Altıntaş
), Atabey
Çiçek
Goller: Dk. 12 Karahan Yasir Subaşı (Kendi kalesine), Dk. 47 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 83 Leandrinho (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 68 Yasin Pehlivan, Dk. 79 Ahmet Oğuz, Dk. 84 Emrullah Şalk (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:17 Kaynak: AA
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