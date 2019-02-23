Futbol: Spor Toto 1. Lig
23 dakika önce
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Muhammet YumakAdana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Semih Güler, Erdal Öztürk, Rassoul, Berk Yıldız, Kosecki (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Vedat Bora (Dk.
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül
, Muhammet Yumak Adana Demirspor
: Çağlar Şahin
Akbaba, Kaan Kanak
, Semih Güler
, Erdal Öztürk
, Rassoul, Berk Yıldız
, Kosecki (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç
, Vedat Bora
(Dk. 77 Gladkyy), Hamidou Traore
, Pote Altınordu
: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu
, Kerim Alıcı
(Dk. 35 Serdar Deliktaş
), Sinan Osmanoğlu
, Ali Yaşar, Alican Özfesli
, Berkay Samancı
, Muhammed Mert (Dk. 46 Okan Derici), Mehmet Murat
Uçar, Anıl Koç (Dk. 77 Oğulcan Ülgün), Sefa Yılmaz
Goller: Dk. 25 Berk Yıldız, Dk. 31 Vedat Bora, Dk. 85 Gladkyy (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Semih Güler, Dk. 29 Rassoul, Dk. 56 Hamidou Traore (Adana Demirspor), Dk. 45 Berkay Samancı, Dk. 58 Sinan Osmanoğlu, Dk. 82 Okan Derici (Altınordu)
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altınordu'yu 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:49 Kaynak: AA
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