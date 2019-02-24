Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Giresun
Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp
, Soner Maraş
, Anıl Usta Giresunspor
: Kayacan Erdoğan
, Berkan Yıldırım
, Aykut Demir
, Orhan Taşdelen
, Hüsamettin Tut
(Dk. 61 Yasin Ozan
), Landel, Tevfik Altındağ
, Tanase, Cyriac (Dk. 42 Volkan Okumak
), Emre Nefiz
(Dk. 42 Muhammet Reis
), Dauda Altay
: Aydın
Bağ, Ulaş Zengin, Yasin Palaz, Gençer Cansev, Özgür Özkaya
, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu
, Putsila (Dk. 90+1 Hüsamettin Yener), Tatos (Dk. 66 Merter Yüce
), Kappel, Paixao (Dk. 90+4 Sinan Özkan
)
Goller: Dk. 37 Kappel, Dk. 75 Paixao (Altay), Dk. 83 Landel (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 26 Tavares (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 23 Orhan Taşdelen, Dk. 60 Aykut Demir, Dk. 77 Tevfik Altındağ, Dk. 79 Berkan Yıldırım, Dk. 87 Muhammet Reis (Giresunspor), Dk. 40 Putsila, Dk. 45 Kappel, Dk. 90+3 Aydın Bağ (Altay)
Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Altay, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yendi.