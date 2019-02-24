Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Gaziantep Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can AlpGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Rıdvan Şimşek, Mucahit Albayrak, Kenan Özer (Dk. 71 Chabbi), Bjarnason (Dk. 22 Kubilay Aktaş), Erhan Çelenk (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Gaziantep


Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Rıdvan Şimşek, Mucahit Albayrak, Kenan Özer (Dk. 71 Chabbi), Bjarnason (Dk. 22 Kubilay Aktaş), Erhan Çelenk (Dk. 59 Igor), Sow

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko (Dk. 53 Ferhat Kiraz), Berkay Tolga Dabanlı, Issah, Milinkovic, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım ( Dk. 75 Alperen Kocabaş), Sekidika, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Kıvanç Karakaş)

Goller: Dk. 47 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 68 Gökhan Alsan (Penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 61 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Hakan Aslantaş (Eskişehirspor), Dk. 88 Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:19 Kaynak: AA

Burak Şeker, Rıdvan Şimşek, Gökhan Alsan, Gaziantep, Spor
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