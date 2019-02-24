Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gaziantep
Hakemler: Burak Şeker
, Gökhan Barcın, Ali Can
Alp
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
, Uğur Arslan
Kuru, Yalçın Kılınç, Oğulcan Çağlayan
, Gökhan Alsan
, Rıdvan Şimşek
, Mucahit Albayrak, Kenan Özer
(Dk. 71 Chabbi), Bjarnason (Dk. 22 Kubilay Aktaş
), Erhan Çelenk (Dk. 59 Igor), Sow Eskişehirspor
: Melih Ağa, Sissoko (Dk. 53 Ferhat Kiraz
), Berkay
Tolga Dabanlı, Issah, Milinkovic, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım ( Dk. 75 Alperen Kocabaş
), Sekidika, Hakan Aslantaş
, Mehmet Özcan
, İbrahim Halil
Öner (Dk. 46 Kıvanç Karakaş
)
Goller: Dk. 47 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 68 Gökhan Alsan (Penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 61 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Hakan Aslantaş (Eskişehirspor), Dk. 88 Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.