Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erdem BayıkAbalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 83 Gökhan Süzen), Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 70 Kehinde), Furkan Şeker (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 83 Gökhan Süzen), Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 70 Kehinde), Furkan Şeker (Dk. 90+1 Seddar Karaman), Kerem Can Akyüz

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lumanza, Ayuk, Numan Çürüksu, Burhan Eşer (Dk. 87 Beykan Şimşek), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Sinan Kurt (Dk. 81 Atakan Rıdvan Çankaya), Mertan Caner Öztürk (Dk. 79 Magaye)

Goller: Dk. 55 Hasan Kılıç, Dk. 90+5 Ayuk (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Recep Niyaz (Abalı Denizlispor), Dk. 26 Numan Çürüksu, Dk. 71 Karcemarskas, Dk. 80 Anıl Karaer, Dk. 84 Caner Arıcı, Dk. 88 Muhammed Bayır, Dk. 90+1 Ayuk (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yendi.

Rakibinin 14 maçlık yenilmezlik serisine son veren Osmanlıspor, puanını 47'ye çıkarıp, averajla liderliğe yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:41 Kaynak: AA

Denizli, Gökhan Süzen, Recep Niyaz, Denizlispor, Spor
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