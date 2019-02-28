Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: Zorbay Küçük

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan

16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Mart Pazar:

13.30 Altınordu-Hatayspor: Çağdaş Altay

13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor: Cihan Aydın

16.00 Boluspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam

19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu

4 Mart Pazartesi:

19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Adanaspor, Giresunspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
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