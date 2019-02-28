Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:



Yarın:



19.00 Adanaspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek



2 Mart Cumartesi:



13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: Zorbay Küçük



16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan



16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu



3 Mart Pazar:



13.30 Altınordu-Hatayspor: Çağdaş Altay



13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor: Cihan Aydın



16.00 Boluspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam



19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu



4 Mart Pazartesi:



19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay

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