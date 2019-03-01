Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

21 dakika önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kağan Bingül, Mehmet Emin TuğralAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış, Kenan Karışık (Dk. 40 Furkan Özçal), Onur Akbay, Bumba (Dk. 84 Feczesin), Bagayoko, Kone (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kağan Bingül, Mehmet Emin Tuğral

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış, Kenan Karışık (Dk. 40 Furkan Özçal), Onur Akbay, Bumba (Dk. 84 Feczesin), Bagayoko, Kone (Dk. 73 Ahmet Dereli), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Landel, Dauda, Muhammet Reis (Dk. 82 Alperen Aydın), Tevfik Altındağ, Renan Foguinho, Çağlar Birinci, Orhan Taşdelen, Tanase (Dk. 73 Cyriac), Mehmet Taş, Berkan Yıldırım (Dk. 61 Volkan Okumak)

Goller: Dk. 24 Muhammet Reis (Giresunspor), Dk. 52 Furkan Özçal (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Özkan Taştemur, Dk. 79 Onur Akbay, Dk. 87 Furkan Özçal (Adanaspor), Dk. 56 Renan Foguinho, Dk. 72 Mehmet Taş, Dk. 89 Cyriac (Giresunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Bahattin Şimşek, Onur Akbay, Furkan Özçal, Spor
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