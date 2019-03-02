Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

8 dakika önce

Stat: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Zorbay Küçük, Vural Gül, Cemal AlpayTetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Tufan Kelleci, Akakpo, Gökhan Akkan, Eren Çinkılınç, Kadir Bekmezci (Dk. 78 Murat Ceylan), Guidileye (Dk. 46 Dersim Şahan Kaynak), Traore (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Zorbay Küçük, Vural Gül, Cemal Alpay

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Tufan Kelleci, Akakpo, Gökhan Akkan, Eren Çinkılınç, Kadir Bekmezci (Dk. 78 Murat Ceylan), Guidileye (Dk. 46 Dersim Şahan Kaynak), Traore (Dk. 65 Emir Gökçe), Kadir Taşoğlu, Mustafa Eskihellaç, Lamine Diarra

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 86 Burak Çalık), Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 90+3 Seddar Karaman), Mbamba, Abdulkerim Bardakcı, Kehinde (Dk. 65 Burak Altıparmak), Kerem Can Akyüz

Goller: Dk. 34 ve 40 Kehinde (Abalı Denizlispor), Dk. 83 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Oğuz Yılmaz, Dk. 66 Deniz Vural (Abalı Denizlispor), Dk. 19 Guidileye (Tetiş Yapı Elazığspor)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yendi.

Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:10 Kaynak: AA

Murat Ceylan, Şanlıurfa, Elazığspor, Spor
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