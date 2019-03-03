Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: Bornova Hakemler: Cağdaş Altay, Emrah Ünal, Murat AltanAltınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş (Dk. 63 Anıl Koç), Ali Yaşar, Okan Derici (Dk. 84 Recep Yemişci), Berkay Samancı (Dk.
Stat: Bornova
Hakemler: Cağdaş Altay, Emrah Ünal, Murat Altan
Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş (Dk. 63 Anıl Koç), Ali Yaşar, Okan Derici (Dk. 84 Recep Yemişci), Berkay Samancı (Dk. 46 Muhammed Mert), Sinan Osmanoğlu
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 54 Mirkan Aydın), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Korkishko (Dk. 56 Selim Ilgaz), Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 85 Soner Örnek)
Goller: Dk. 4 Serdar Deliktaş, Dk. 70 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 58 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+3 Selim Ilgaz (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Oğulcan Ülgün, Dk. 87 Ali Yaşar, Dk. 88 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 54 Hamza Gür (Hatayspor)
Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Altınordu ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Serdar Deliktaş'ın şutunda, top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Serdar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:15 Kaynak: AA
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