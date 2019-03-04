Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: İzmir AtatürkHakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Seyfettin ÜnalAltay: Aydın Bağ, Mustafa Murat Uslu, Gençer Cansev, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya, İhsan Furkan Deniz (Dk. 70 İbrahim Akın), Yasin Palaz, Ferhat Çulcuoğlu, Tatos (Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu), Kappel, Paixao (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Seyfettin Ünal

Altay: Aydın Bağ, Mustafa Murat Uslu, Gençer Cansev, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya, İhsan Furkan Deniz (Dk. 70 İbrahim Akın), Yasin Palaz, Ferhat Çulcuoğlu, Tatos (Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu), Kappel, Paixao (Dk. 90+4 İbrahim Öztürk)

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan (Dk. 75 Muhammed Ali Doğan), Cüneyt Köz, Furkan Çil, Doğa İşeri, Otoo, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Rahmi Anıl Başaran), Sedat Şahintürk, Kethevoama (Dk. 75 Mehmet Boztepe), Beleck

Gol: Dk. 32 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 52 Nizamettin Çalışkan, Dk. 54 Kethevoama, Dk. 59 Cüneyt Köz, Dk. 73 Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 90+6 Mustafa Murat Uslu (Altay)

Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın son karşılaşmasında Altay, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Süleyman Abay, Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Mustafa Murat, Spor
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