Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

6 dakika önce

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan DuranGiresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Renan, Hüsamettin Tut, Tevfik Altındağ, Landel, Çağlar Birinci, Muhammet Reis (Dk. 90 Mehmet Taş), Volkan Okumak (Dk. 71 Emre Nefiz), Dauda (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan Duran

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Renan, Hüsamettin Tut, Tevfik Altındağ, Landel, Çağlar Birinci, Muhammet Reis (Dk. 90 Mehmet Taş), Volkan Okumak (Dk. 71 Emre Nefiz), Dauda (Dk. 59 Ba Adama)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Dimov, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Billal Sebaihi (Dk. 63 Vukadinovic), İshak Çakmak, Burak Asan, Mustafa Durak (Dk. 90 Mutlu Güler), Akabueze, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 63 Özgür Can Özcan)

Goller: Dk. 29, Dk. 55 ve Dk. 88 (penaltıdan) Muhammet Reis (Giresunspor), Dk. 77 Özgür Can Özcan (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 6 İshak Çakmak (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Dauda, Dk. 43 Hüsamettin Tut (Giresunspor), Dk. 33 Ümit Kurt, Dk. 35 Billal Sebaihi (Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında Boluspor'u 3-1 yendi.

Giresunspor, 7. dakikada Dauda ile penaltı atışından yararlanamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:46 Kaynak: AA

Giresun, Mehmet Taş, Muhammet Reis, Hüsamettin Tut, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Osmanlıspor Maçı Öncesinde Sahaya İnerek Kaleciyi Çalıştırdı Islam Slimani, Real Betis'e Gitmediği İçin Pişman Oldu!

Dinamo Zagreb'in Golcüsü Iyayi Atiemwen'in Sevgilisine Şiddet Uyguladı Shinji Kagawa'nın Sosyal Medyada Paylaştığı Fotoğraf, Japonya'da Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 15:52:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]