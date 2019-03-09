Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Giresun
Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan Duran Giresunspor
: Kayacan Erdoğan
, Berkan Yıldırım
, Aykut Demir
, Renan, Hüsamettin Tut
, Tevfik Altındağ
, Landel, Çağlar Birinci
, Muhammet Reis
(Dk. 90 Mehmet Taş
), Volkan Okumak
(Dk. 71 Emre Nefiz
), Dauda (Dk. 59 Ba Adama) Boluspor
: Gökhan Değirmenci
, Ufuk Budak
, Dimov, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt
, Billal Sebaihi (Dk. 63 Vukadinovic), İshak Çakmak
, Burak Asan, Mustafa Durak
(Dk. 90 Mutlu Güler), Akabueze, Mustafa Batuhan Altıntaş
(Dk. 63 Özgür Can Özcan
)
Goller: Dk. 29, Dk. 55 ve Dk. 88 (penaltıdan) Muhammet Reis (Giresunspor), Dk. 77 Özgür Can Özcan (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 6 İshak Çakmak (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Dauda, Dk. 43 Hüsamettin Tut (Giresunspor), Dk. 33 Ümit Kurt, Dk. 35 Billal Sebaihi (Boluspor)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında Boluspor'u 3-1 yendi.
Giresunspor, 7. dakikada Dauda ile penaltı atışından yararlanamadı.