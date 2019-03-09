Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç
, Orkun Aktaş, Bahtiyar Birinci Adana Demirspor
: Çağlar Şahin
Akbaba, Traore, Berk Yıldız
, Pote (Dk. 73 Tayyib Talha Sanuç), Anderson (Dk. 57 Gladkyy), Hakan Bilgiç (Dk. 66 Kage), Süleyman Koç
, Batuhan İşçiler, Levent Ayçiçek, Semih Güler
, Rassoul
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan
, Ayuk, Todorovic (Dk. 80 Beykan Şimşek
), Burhan Eşer
, Hasan Kılıç
, Muhammed Bayır
, Mathew (Dk. 61 Sinan Kurt), Mertan Caner
Öztürk, Numan Çürüksu
, Lumanza (Dk. 77 Galip Güzel), Anıl Karaer
Sarı kartlar: Dk. 18 Numan Çürüksu, Dk. 22 Ayuk, Dk. 64 Sinan Kurt, Dk. 71 Mertan Caner Öztürk
, Dk. 85 Anıl Karaer, Dk. 88 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 43 Anderson (Adana Demirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Osmanlıspor, golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmayı, AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
de izledi.