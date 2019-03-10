Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: Antakya AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Kamil ÇetinHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 70 Korkishko), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 62 Hamza Gür), Sadi Karaduman, Diallo (Dk.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Kamil Çetin
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 70 Korkishko), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 62 Hamza Gür), Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 86 Nimaga), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Kamal Issah (Dk. 66 Alperen Kocabaş), Milinkovic, Erdal Akdarı, Furgan Polat, Sekidika, Hakan Aslantaş (Dk. 76 Mehmet Feyzi Yıldırım), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Sissoko), Ferhat Kiraz
Goller: Dk. 2 Caner Hüseyin Bağ, Dk.16 Mirkan Aydın, Dk. 73 ve 85 Hamza Gür (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Sadi Karaduman, Dk. 65 Gökhan Karadeniz, Dk. 80 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 73 Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Hatayspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.
Karşılaşmanın 85. dakikasında, Eskişehirspor kalecisi Melih Ağa, Hataysporlu Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltı atışını kurtardı ancak kaleciden dönen topu Hamza Gür tamamlayarak meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:58 Kaynak: AA
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