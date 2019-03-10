Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

24 dakika önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Mustafa Aydın, Murat Temel, Furkan Ürünİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque (Dk. 29 Eslem Öztürk), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Barış Örücü), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Ali Dere, Cajic (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Aydın, Murat Temel, Furkan Ürün

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque (Dk. 29 Eslem Öztürk), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Barış Örücü), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Ali Dere, Cajic (Dk. 70 Perovic), Halil İbrahim Sönmez, İbrahim Yılmaz

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert (Dk. 81 Berkay Samancı), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Mehmet Enes Sığırcı), Anıl Koç, Sefa Yılmaz

Gol: Dk. 26 Anıl Koç (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 38 Yusuf Acer (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 71 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Spor
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