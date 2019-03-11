Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Murat Şener Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 89 Gökhan Süzen), Aissati, Recep Niyaz, Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba (Dk. 53 Burak Çalık), Kehinde (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Murat Şener


Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 89 Gökhan Süzen), Aissati, Recep Niyaz, Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba (Dk. 53 Burak Çalık), Kehinde (Dk. 72 Mehmet Akyüz)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 90+1 Bahadır Taşdelen), Leandrinho (Dk. 79 Diabang), Serkan Göksu (Dk. 68 Madinda), Alaaddin Okumuş, Recep Aydın, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, Atabey Çiçek

Sarı kartlar: Dk. 22 Alaaddin Okumuş, Dk. 41 Serkan Göksu, Dk. 89 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 23 Kehinde, Dk. 32 Aissati, Dk. 86 Alperen Babacan, Dk. 90+2 Gökhan Süzen (Abalı Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Abalı Denizlispor ile Ümraniyespor 0-0 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Gökhan Süzen, ALPEREN BABACAN, Denizlispor, Spor
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