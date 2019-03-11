Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli
Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan
, Gökmen Baltacı, Murat Şener
Abalı Denizlispor
: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural
, Ziya Alkurt (Dk. 89 Gökhan Süzen
), Aissati, Recep Niyaz
, Furkan Şeker
, Kerem Can
Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
, Mbamba (Dk. 53 Burak Çalık
), Kehinde (Dk. 72 Mehmet Akyüz
)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 90+1 Bahadır Taşdelen
), Leandrinho (Dk. 79 Diabang), Serkan Göksu
(Dk. 68 Madinda), Alaaddin Okumuş, Recep Aydın
, Karahan Yasir Subaşı
, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, Atabey
Çiçek
Sarı kartlar: Dk. 22 Alaaddin Okumuş, Dk. 41 Serkan Göksu, Dk. 89 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 23 Kehinde, Dk. 32 Aissati, Dk. 86 Alperen Babacan, Dk. 90+2 Gökhan Süzen (Abalı Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Abalı Denizlispor ile Ümraniyespor 0-0 berabere kaldı.