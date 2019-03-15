Futbol: Spor Toto 1. Lig
31 dakika önce
Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Erkan Akbulut Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 73 İbrahim Halil Öner), Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kamal Issah, Mehmet Özcan, Alperen Kocabaş, (Dk.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Erkan Akbulut
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 73 İbrahim Halil Öner), Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kamal Issah, Mehmet Özcan, Alperen Kocabaş, (Dk. 58 Mete Kaan Demir), Milinkovic, Furgan Polat (Dk. 46 Emre Güral)
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar (Dk. 63 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert, Anıl Koç, Serdar Deliktaş (Dk. 90 Enes Kubat), Ali Yaşar, Okan Derici (Dk. 61 Berkay Samancı)
Goller: Dk. 20 Sissoko, Dk. 77 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), Dk. 24 Okan Derici, Dk. 45 Serdar Deliktaş, Dk. 67 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 70 Kerim Alıcı (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 4 Kamal Issah, Dk. 61 Erdal Akdarı (Eskişehirspor), Dk. 72 Oğulcan Ülgün (Altınordu)
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu, deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:52 Kaynak: AA
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