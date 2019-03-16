Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

24 dakika önce

Stat: Ümraniye BelediyesiHakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Utku TunavelioğluÜmraniyespor: Burak Öğür (Dk. 77 Metin Erol), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 69 Madinda), Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Utku Tunavelioğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür (Dk. 77 Metin Erol), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 69 Madinda), Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 61 Vasilogiannis), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90+1 Erhan Çelenk), Kerim Avcı (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Igor, Sow (Dk. 66 Poepon)

Goller: Dk. 31 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 45 ve 73 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 27 Alaaddin Okumuş, Dk. 78 Karahan Yasir Subaşı (Ümraniyespor), Dk. 29 Uğur Arslan Kuru, Dk. 80 Kerim Avcı, Dk. 84 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:47 Kaynak: AA

Cem Satman, Ümraniye, Subaşı, Spor
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