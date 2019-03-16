Futbol: Spor Toto 1. Lig
5 dakika önce
Stat: Giresun AtatürkHakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Engin ErdemGiresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Renan, Tevfik Altındağ, Landel, Volkan Okumak (Dk. 61 Ba Adama), Muhammet Reis (Dk. 90 Bahadır Erol), Dauda (Dk.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Engin Erdem
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Renan, Tevfik Altındağ, Landel, Volkan Okumak (Dk. 61 Ba Adama), Muhammet Reis (Dk. 90 Bahadır Erol), Dauda (Dk. 46 Skrbic)
İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Etoga, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Muhammed Demirci), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 65 Ali Dere), İbrahim Yılmaz, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Aldin Cajic)
Kırmızı kart: Dk. 59 Skrbic (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Uygar Mert Zeybek, Dk. 79 Duhan Aksu, Dk. 82 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Giresunspor, sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:36 Kaynak: AA
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