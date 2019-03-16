Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

5 dakika önce

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Engin ErdemGiresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Renan, Tevfik Altındağ, Landel, Volkan Okumak (Dk. 61 Ba Adama), Muhammet Reis (Dk. 90 Bahadır Erol), Dauda (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Engin Erdem

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Renan, Tevfik Altındağ, Landel, Volkan Okumak (Dk. 61 Ba Adama), Muhammet Reis (Dk. 90 Bahadır Erol), Dauda (Dk. 46 Skrbic)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Etoga, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Muhammed Demirci), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 65 Ali Dere), İbrahim Yılmaz, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Aldin Cajic)

Kırmızı kart: Dk. 59 Skrbic (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Uygar Mert Zeybek, Dk. 79 Duhan Aksu, Dk. 82 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Giresunspor, sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Spor
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