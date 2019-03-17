Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: İzmir
Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali
Metoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz
, Mehmet Yıldırım Altay
: Aydın
Bağ, Ulaş Zengin, İbrahim Öztürk
, Mustafa Murat
Uslu, Serkan
Sözmen, Ferhat Çulcuoğlu
(Dk. 46 Tavares), Putsila (Dk. 73 Sinan Özkan
), Tatos, İhsan Furkan Deniz, Kappel (Dk. 64 İbrahim Akın), Paixao Kardemir Karabükspor
: Furkan Kaçar, Arda Belen
, Oğuz Eken, Ahmet Karadayı
, Fatih
Tultak, Berkay
Yılmaz, Abdullah Sezgin, Emre Eser (Dk. 85 Doğukan Sabih Toksöz), Toykan Topuz (Dk. 88 Melih Berat Arslan), Fatih Kızılay
(Dk. 46 Hüseyin Topbaş), Cihan Aydın
Goller: Dk. 9 ve Dk. 42 Paixao, Dk. 34 Kappel, Dk 88 İhsan Furkan Deniz (Altay)
Sarı kart: Dk. 47 İhsan Furkan Deniz (Altay)
Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Altay, Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 26. haftayı -1 puanla son sırada geçen Kardemir Karabükspor'un bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.