Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Malok, Emin Yıldırım, Hasan Hüseyin TetikAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Digao, Özkan Taştemur, Eren Keleş (Dk. 60 Ahmet Dereli), Bagayoko (Dk. 73 Anıl Taşdemir), Furkan Özçal (Dk.
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Emre Malok, Emin Yıldırım
, Hasan Hüseyin
Tetik Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Onur Akbay
, Veli Kızılkaya
, Digao, Özkan Taştemur, Eren Keleş (Dk. 60 Ahmet Dereli
), Bagayoko (Dk. 73 Anıl Taşdemir
), Furkan Özçal
(Dk. 86 Feczesin), Gökhan Sazdağı
, Hakan Barış
, Kone Gençlerbirliği
: Emrullah Şalk
, Ahmet Oğuz
, Alper Uludağ
, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin
, Yasin Pehlivan
, Bekir Yılmaz (Dk 57 Nadir Çiftçi
), Selçuk Şahin
, Stancu, Deniz Yılmaz
(Dk. 75 Mert Nobre
), Ahmet İlhan Özek
(Dk. 46 Jailton)
Gol: Dk. 59 Jailton (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 14 Veli Kızılkaya, Dk. 35 Bagayoko, Dk. 79 Hakan Barış (Adanaspor), Dk. 23 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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