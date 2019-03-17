Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Malok, Emin Yıldırım, Hasan Hüseyin TetikAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Digao, Özkan Taştemur, Eren Keleş (Dk. 60 Ahmet Dereli), Bagayoko (Dk. 73 Anıl Taşdemir), Furkan Özçal (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Emin Yıldırım, Hasan Hüseyin Tetik

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Digao, Özkan Taştemur, Eren Keleş (Dk. 60 Ahmet Dereli), Bagayoko (Dk. 73 Anıl Taşdemir), Furkan Özçal (Dk. 86 Feczesin), Gökhan Sazdağı, Hakan Barış, Kone

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk 57 Nadir Çiftçi), Selçuk Şahin, Stancu, Deniz Yılmaz (Dk. 75 Mert Nobre), Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Jailton)

Gol: Dk. 59 Jailton (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 14 Veli Kızılkaya, Dk. 35 Bagayoko, Dk. 79 Hakan Barış (Adanaspor), Dk. 23 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Emin Yıldırım, Dereli, Veli Kızılkaya, Spor
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