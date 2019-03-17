Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Ömer Tevfik ÖzkoçBoluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Akabueze, Ufuk Budak, Özgürcan Özcan, Dimov, Koçer (Dk. 86 Burak Bekaroğlu), Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Bilal Sebaihi), Burak Asan, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Ömer Tevfik Özkoç

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Akabueze, Ufuk Budak, Özgürcan Özcan, Dimov, Koçer (Dk. 86 Burak Bekaroğlu), Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Bilal Sebaihi), Burak Asan, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 90+2 Mutlu Güler)

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz (Dk. 58 Foxi), Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Sedat Şahintürk), Furkan Çil, Okan Alkan, Otoo, A'Beka, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Goller: Dk. 63 Koçer (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 12 Ümit Kurt, Dk. 55 Dimov, Dk. 58 Burak Asan, Dk. 76 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 40 Glumac, Dk. 45+1 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 26. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Burak Bekaroğlu, Spor
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