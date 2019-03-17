Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: Bolu AtatürkHakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Ömer Tevfik ÖzkoçBoluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Akabueze, Ufuk Budak, Özgürcan Özcan, Dimov, Koçer (Dk. 86 Burak Bekaroğlu), Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Bilal Sebaihi), Burak Asan, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Ömer Tevfik Özkoç
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Akabueze, Ufuk Budak, Özgürcan Özcan, Dimov, Koçer (Dk. 86 Burak Bekaroğlu), Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Bilal Sebaihi), Burak Asan, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 90+2 Mutlu Güler)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz (Dk. 58 Foxi), Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Sedat Şahintürk), Furkan Çil, Okan Alkan, Otoo, A'Beka, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Goller: Dk. 63 Koçer (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 12 Ümit Kurt, Dk. 55 Dimov, Dk. 58 Burak Asan, Dk. 76 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 40 Glumac, Dk. 45+1 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 26. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:40 Kaynak: AA
Haluk Levent'ten Çarpıcı Atatürk Paylaşımı!
Üçüncü Gol Geldi! Bursaspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor
İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı
Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak