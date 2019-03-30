Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman

16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan

19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin

16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam

19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka

Not: Ligin 27. haftasındaki Adanaspor-Ümraniyespor maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Adanaspor, Futbol, Spor
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