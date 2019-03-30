Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Nisan Salı:
16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman
16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan
19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba:
16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin
16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam
19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka
Not: Ligin 27. haftasındaki Adanaspor-Ümraniyespor maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe gününe ertelendi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:47 Kaynak: AA
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