Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



2 Nisan Salı:



16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman



16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu



19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan



19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay



3 Nisan Çarşamba:



16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk



16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin



16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam



19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka



Not: Ligin 27. haftasındaki Adanaspor-Ümraniyespor maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

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