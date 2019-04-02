Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Birincioğlu
, Kemal Mavi
, Gökhan Barcın Altınordu
: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu
, Yusuf Acer
, Murat Uçar
, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 74 Anıl Koç), Okan Derici (Dk. 64 Alican Özfesli
), Sefa Yılmaz
, Serdar Deliktaş
(Dk. 74 Enes Kubat
)
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Ali Eren
İyican (Dk. 71 Mehmet Yiğit), Ayuk, Hasan Kılıç
, Mathew, Lumanza (Dk. 75 Burhan Eşer
), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 82 Mertan Caner
Öztürk)
Goller: Dk. 9 Magaye, Dk. 64 Lumanza, Dk. 90+2 Burhan Eşer (penaltıdan) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Oğulcan Ülgün, Dk. 36 Yusuf Acer, Dk. 45+1 Sefa Yılmaz, Dk. 73 Serdar Deliktaş (Altınordu), Dk. 56 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, deplasmanda Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Osmanlıspor lehine verilen taç kararının ardından Altınordulu oyuncular pozisyona itiraz etti. Daha sonra taç atışını kullanan Osmanlısporlu futbolcular topu Altınordulu oyunculara verdi.