Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

47 dakika önce

Stat: BornovaHakemler: Bülent Birincioğlu, Kemal Mavi, Gökhan BarcınAltınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 74 Anıl Koç), Okan Derici (Dk. 64 Alican Özfesli), Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Kemal Mavi, Gökhan Barcın

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 74 Anıl Koç), Okan Derici (Dk. 64 Alican Özfesli), Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş (Dk. 74 Enes Kubat)

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Ali Eren İyican (Dk. 71 Mehmet Yiğit), Ayuk, Hasan Kılıç, Mathew, Lumanza (Dk. 75 Burhan Eşer), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 82 Mertan Caner Öztürk)

Goller: Dk. 9 Magaye, Dk. 64 Lumanza, Dk. 90+2 Burhan Eşer (penaltıdan) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Oğulcan Ülgün, Dk. 36 Yusuf Acer, Dk. 45+1 Sefa Yılmaz, Dk. 73 Serdar Deliktaş (Altınordu), Dk. 56 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, deplasmanda Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Osmanlıspor lehine verilen taç kararının ardından Altınordulu oyuncular pozisyona itiraz etti. Daha sonra taç atışını kullanan Osmanlısporlu futbolcular topu Altınordulu oyunculara verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:07 Kaynak: AA

Serdar Deliktaş, Sefa Yılmaz, Acer, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak Dizi Oyuncusu Meral Kaplan'ın Eşine 5 Gün Zorlama Hapsi Caner Erkin, Eşi Şükran Ovalı'nın Doğum Gününü Romantik Mesajla Kutladı Türkücü Yavuz Bingöl, Hastaneye Kaldırıldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:54:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]