Futbol: Spor Toto 1. Lig
17 dakika önce
Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcıkİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 85 Bauque), Uygar Mert Zeybek (Dk. 37 Cajic), Ali Dere (Dk.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 85 Bauque), Uygar Mert Zeybek (Dk. 37 Cajic), Ali Dere (Dk. 68 İbrahim Halil Çolak), İbrahim Yılmaz
Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Berkay Tolga Dabanlı, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Sekidika, Issah, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Sissoko), Emre Güral, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Milinkovic), Mehmet Özcan
Goller: Dk. 20 Uygar Mert Zeybek, Dk. 44 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 77 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 82 Issah (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 69 Milinkovic (Eskişehirspor) Dk.45 Wellington, Dk. 47 Cajic, Dk. 78 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 85 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:07 Kaynak: AA
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