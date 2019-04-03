Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

39 dakika önce

Stat: GaziantepHakemler: Alper Çetin, Engin Erdem, İlker TakpakGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Oğuz Ceylan, Gökhan Alsan, Ahmet Kesim, Kerim Avcı (Dk. 74 Erhan Çelenk), Mehmet Erdem Uğurlu, Igor, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 59 Kenan Özer), Sow (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Gaziantep

Hakemler: Alper Çetin, Engin Erdem, İlker Takpak

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Oğuz Ceylan, Gökhan Alsan, Ahmet Kesim, Kerim Avcı (Dk. 74 Erhan Çelenk), Mehmet Erdem Uğurlu, Igor, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 59 Kenan Özer), Sow (Dk. 67 Poepon)

Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Nazmi Candoğan, Bayram Çetin, Gökhan Kardeş, Emre Öztürk, Uğur Akdemir, Metin Yüksel, Onur Ramazan Toprak (Dk. 80 Ajeti), Mehmet Güven (Dk. 69 Onurcan Güler), Aykut Uluç (Dk. 89 Cenk Güvenç), Oltan Karakullukçu

Gol: Dk. 85 Gökhan Alsan (Penaltıdan)

Sarı kartlar: Dk. 42 Sow, Dk. 60 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 73 Onurcan Güler, Dk. 78 Metin Yüksel (Afjet Afyonspor)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:24 Kaynak: AA

Gökhan Alsan, Gaziantep, Spor
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