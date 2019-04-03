Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

28 dakika önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Sezgin Çınar Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 90+5 Atilla Özmen), Kethevoama (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Sezgin Çınar


Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 90+5 Atilla Özmen), Kethevoama (Dk. 58 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Landel (Dk. 62 Tanase), Dauda (Dk. 90+1 Mehmet Taş), Muhammet Reis, Tevfik Altındağ, Volkan Okumak (Dk. 69 Ozan Can Kökcü), Foguinho, Çağlar Birinci, Berkan Yıldırım, Hüsamettin Tut


Goller: Dk. 88 Tevfik Altındağ (Giresunspor), 90+5 Beleck (Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı kartlar: Dk. 87 Glumac, Dk. 90+5 Vukovic (Balıkesirspor Baltok)


Sarı kartlar: Dk. 18 Foguinho, Dk. 37 Muhammet Reis, Dk. 90 Tanase (Giresunspor), Dk. 80 Cüneyt Köz (Yedek kulübesinde) (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:33 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Atilla Özmen, Balıkesirspor, Spor
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